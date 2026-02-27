中華電、遠傳大方配息

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信。 聯合報系資料照
中華電信（2412）、遠傳大方配息。中華電信董事會昨（26）日通過，去年度盈餘每股配發現金股利5.2元，為2017年以來最高，盈餘分配率連兩年超過100%；遠傳每股擬配3.81元現金股利，為歷年最高股息，並且全靠獲利配息，盈餘分配率100%。

中華電信昨日股價下跌2元，收134元，殖利率3.88%。遠傳昨日股價下跌2.3元，收92元，殖利率4.14%。

中華電信2024年每股配發5元現金股利，2025年增至5.2元，盈餘分配率高達104.2%，超過30萬名股東將喜收股利紅包。

遠傳向來穩定配息，2021年至2023年每股都配發3.25元現金股利，均有部分來自資本公積，自2024年起，遠傳現金股利全部從年度獲利配發，盈餘分配率100%，2024年每股配發3.56元現金股利，2025年隨著獲利創新高，每股配發現金股利3.81元，股利為歷年之最。

遠傳昨日舉行法說會，總經理井琪指出，將極大化投資綜效、加速AI變現、提升數位生活價值，衝刺2026年成長起飛。

遠傳並公布2026年財測，預期年度合併總營收1,174.8億元，再創新高，年增6.5%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）估達398.3億元，年增4.6%；稅後純益估141.7億元，每股純益3.93元，也將再寫新猷。

遠傳預估，2026年資本支出96億元，高於2025年的原因包含子公司資本支出需求增加，以及無線接取網路容量擴充升級、5G獨立專網部署，整體資本支出相較總營收比率仍維持低檔。

展望2026年，遠傳強調，將最大化投資綜效，攜手子公司持續推動智慧城市、智慧交通、ESG系統整合與智慧醫療解決方案成長；同時加速AI導入，深化企業轉型與產品創新，積極拓展「遠傳智靈」市場商機。

此外，持續提升數位生活平台價值，與生態系夥伴共同推出多元商品與服務。遠傳亦將不斷精進網路品質，前瞻布局5G獨立專網、低軌衛星與6G技術。

遠傳 股利

