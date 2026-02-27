欣興股價飆新高 大股東乘機調節

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日公告，董事暨大股東聯電集團旗下迅捷投資將透過一般交易方式，轉讓欣興股票2,300張，等於將近調節手中近半數持股。

欣興近期股價大漲，昨天收歷史天價481.5元、漲23元，股價在最高點時刻，身為大股東暨董事的聯電集團大賣持股，引發關注。

根據公告，迅捷投資目前持有欣興約4,640張股票，此次將轉讓2,300張，轉讓後仍持有2,340張。

欣興去年歸屬母公司業主淨利為66.73億元，年增 31.3%，每股純益4.38元。該公司昨日也應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利19.26億元，年增率高達47.4倍，每股純益1.23元。

欣興近日在法說會中表示，去年已適度反應原物料成本漲價，受惠於AI與高效能運算（HPC）加持，預期今年首季營收表現可望優於去年第4季。

