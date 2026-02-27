京鼎2025年 EPS 21.44元 配息11元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

鴻海旗下半導體設備商京鼎（3413）昨（26）日公告去年獲利年減約一成，每股純益21.44元，仍為歷史第三高。京鼎並公布董事長異動，將由原先的法人董事代表人、鴻海董事長劉揚偉，改派由鴻海集團S事業群總經理陳偉銘接棒。

京鼎並公告，董事會決議去年度盈餘擬配發每股現金股利11元，以昨日收盤價316元計算，殖利率3.48％。

京鼎去年第4季歸屬母公司業主淨利為5.76億元，季減13.5％，年減26.9％。去年歸屬母公司業主淨利為23.36億元，年減10.5％，每股純益21.44元。

京鼎之前提到，AI與高速運算（HPC）應用擴大，帶動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝等擴充產能。隨製程層數增加與複雜度上升，蝕刻、薄膜沉積與檢測等設備需求提高，相關半導體設備需求進入結構性成長。

董事長 鴻海

延伸閱讀

外資馬年首度賣超105億元！賣最多竟是這檔記憶體 台積電、鴻海也難逃

全民權證／鴻海 瞄準長天期

劉揚偉變最強帶貨員 鴻海這款「黑色鋪棉外套」股東會熱賣！鴻海小物起源曝光

劉揚偉「鴻海今年絕對比去年好」！員工爽抽1000萬…網：股價死魚有屁用

相關新聞

廣達2025年 EPS 19.45元 擬發現金股利15.6元 規劃現增發行 GDR

廣達（2382）昨（26）日公布去年第4季獲利221.97億元，創單季新高，季增逾35％，每股純益5.76元。2025年...

京鼎2025年 EPS 21.44元 配息11元

鴻海旗下半導體設備商京鼎（3413）昨（26）日公告去年獲利年減約一成，每股純益21.44元，仍為歷史第三高。京鼎並公布...

欣興股價飆新高 大股東乘機調節

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日公告，董事暨大股東聯電集團旗下迅捷投資將透過一般交易方式，轉讓欣興股票2,300張，...

致伸第1季營收估小增

鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）昨（26）日召開法說會，去年度稅後純益26.26億元，年增2.7%，每股稅後純益5.71元...

瑞儀：衝新事業 2026年打底期

瑞儀（6176）去年獲利大幅衰退，董事會祭出現金減資25%，做為股利縮水的彌補，但市場不埋單，昨（26）日股價跌停收12...

散裝航運利多 買盤轉進

散裝航運股近來擁多項利多，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤轉進，推升包括新興（2605）、裕民、中航、慧洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。