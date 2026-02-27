京鼎2025年 EPS 21.44元 配息11元
鴻海旗下半導體設備商京鼎（3413）昨（26）日公告去年獲利年減約一成，每股純益21.44元，仍為歷史第三高。京鼎並公布董事長異動，將由原先的法人董事代表人、鴻海董事長劉揚偉，改派由鴻海集團S事業群總經理陳偉銘接棒。
京鼎並公告，董事會決議去年度盈餘擬配發每股現金股利11元，以昨日收盤價316元計算，殖利率3.48％。
京鼎去年第4季歸屬母公司業主淨利為5.76億元，季減13.5％，年減26.9％。去年歸屬母公司業主淨利為23.36億元，年減10.5％，每股純益21.44元。
京鼎之前提到，AI與高速運算（HPC）應用擴大，帶動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝等擴充產能。隨製程層數增加與複雜度上升，蝕刻、薄膜沉積與檢測等設備需求提高，相關半導體設備需求進入結構性成長。
