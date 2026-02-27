廣達2025年 EPS 19.45元 擬發現金股利15.6元 規劃現增發行 GDR

廣達（2382）昨（26）日公布去年第4季獲利221.97億元，創單季新高，季增逾35％，每股純益5.76元。2025年稅後純益749.88億元，改寫新猷，年增25.6％，每股純益19.45元。

廣達並公告，董事會決議去年度盈餘每股擬配發現金股利15.6元，並規劃以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），最高發行2.45億股。

廣達預計5月29日舉行年度股東常會，通過財報與股利等議案。

廣達昨天股價跌6元、收291.5元，以昨天收盤價計算，殖利率約5.3%。

廣達去年第4季合併營收6,386.37億元，季增29.0％，年增53％；毛利率6.3％，季減約0.6個百分點；歸屬母公司稅後淨利221.97億元，季增35.1％，年增39.8％，每股純益5.76元。

累計去年合併營收2兆1,236.89億元，年增50.5％；平均毛利率7％，年減0.9個百分點；歸屬母公司稅後淨利749.88億元，年增25.6％，每股純益19.45元。

法人指出，廣達受惠北美雲端服務供應商（CSP）對輝達GB200／300架構的AI伺服器拉貨動能續強，推升去年第4季及去年全年營運亮眼。

展望廣達後市，法人認為，今年上半年GB300成為出貨主流，預計下半年可望由輝達新平台Vera Rubin接棒。

由於新規格AI伺服器產品單價更高，法人看好，廣達下半年營運成長幅度可望明顯高於上半年，2026年營收、獲利有望再戰新高。

法人分析，當前AI伺服器規格設計愈加複雜化，從運算櫃當中的高速訊號連接及乙太網路線路配置，加上電源配比是否足夠，同時亦須考量到散熱影響，等同於AI伺服器代工廠在前期就需要投入大量資本支出採購相關測試設備及土地，以及大量人力用於AI伺服器產品驗證測試，最後產品出貨更是需要考驗交期準確及良率等相關應用。

上述過程不僅需要前期大量經驗累積及客戶信賴，更需要研發及量產人力支援，業界認為，未來能勝出的AI伺服器代工將日益變少，廣達可望是持續活躍於業界，並且奪下大單的大廠之一。