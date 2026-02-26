神基財報／去年獲利創新高 EPS達8.43元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神基（3005）26日公布去年財報，受惠強固電腦業務持續成長，帶動神基2025年稅後純益來到52.27億元，年增17.46%，創下歷史新高紀錄，每股純益為8.43元。此外，神基董事會決議通過配發每股現金股利6.8元，以26日股價113元計算，殖利率約為6.02%。

神基2025年營收394.48億元，年增10.5%；毛利率31.81%，與去年持平；營益率15.71%，年增1.11%。

神基2025年第4季營收103.13億元，季增5.53%，年增12.43%；毛利率31.02%，季減0.52百分點，年減0.79個百分點；營益率14.37%，季減1.25個百分點，年增0.29個百分點；稅後純益12.84億元，季減2.2%，年增21.82%，單季EPS達2.07元。

此外，神基董事會決議通過股東常會召開日期及股利分派方案。根據董事會決議，股東常會訂於今年5月25日召開，並決議通過配發每股現金股利6.8元，除息交易日訂為3月25日，除息基準日為3月31日，現金股利預定自4月22日起發放。

神基 股利

