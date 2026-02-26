聯發科擬配發去年下半年每股現金股利24.5元

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科董事長蔡明介（左）與執行長蔡力行（右）。聯合報系資料庫
IC設計大廠聯發科（2454）於26日公告，董事會決議擬配發去年下半年每股現金股利24.5元，加上去年上半年每股現金股利29元，等於去年度每股現金股利合計達53.5元，以該公司26日收盤價1,945元來計算，殖利率約2.75％。

聯發科擬配發的去年下半年現金股利，總計金額將達392.95億元。

聯發科日前在法說會中表示，今年在記憶體及整體物料清單成本上揚的壓力下，預期智慧型手機終端需求將受到衝擊，該公司將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解相關影響。該公司執行長蔡力行也強調，相信今年公司營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長。

除了手機晶片業務，聯發科的特殊應用IC（ASIC）設計服務業務發展備受關注，該公司有信心今年資料中心ASIC相關營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。 此外，該公司也正全力執行後續專案，並預計可於2028年開始貢獻營收。

