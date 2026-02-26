緯穎法說會／2026年雙管齊下、再創高峰 AI營收占比將持續提升

緯穎（6669）26日於法說會上表示，今年下半年無論是ASIC還是GPU平台都將會有新產品開始出貨，持續推動營運成長，AI營收占比將持續提升。同時在AI應用的帶動下，不僅AI伺服器持續成長，傳統伺服器的需求也被帶動，也將會成為成長動能之一。

緯穎指出，Generative AI、AI 前後端的應用服務以及一部分的推理功能，這些非核心的AI 相關運算工作能夠在傳統伺服器上運行，因此預期 CSP 會持續同步部署 AI伺服器跟傳統伺服器，然後依照實際需求狀況來調整分配，在效能和效率之間取得平衡，達到資料中心最核心的營運目標，也就是 TCO（總擁有成本）的最佳化。

另外針對獲利表現的部分，緯穎強調，不管是 AI 產品成本的結構還是記憶體價格的上漲，對淨利率的影響都相當有限。而去年底造成毛利率下滑的GPU專案目前也已告一個段落，接下來緯穎會全力衝刺下半年的新平台產品，因此主要成長動能將會落在下半年。