威力德財報／去年三率三升、EPS 4.64元創高 擬配息4.1元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

威力德生醫（7713）26日公布去年財報，受惠基層醫療檢驗需求穩定成長，推升試劑出貨量，及醫療資訊服務（LIS）系統導入效益逐步發酵，去年合併營收11.09億元，年增11.92％；營業利益2.61億元，年增21.99％；稅後淨利2.09億元，年增22.53％，去年每股稅後純益（EPS）4.64元創新高。

威力德董事會亦同步通過2025年度盈餘分配案，將配發現金股利每股4.1元，配發率約88.36％；以威力德26日收盤參考價69.9元計，現金殖利率為5.87％。公司表示，將在兼顧營運成長與資本結構穩健前提下，維持穩定股利政策，回饋長期支持之股東。

威力德生醫進一步說明去年第4季合併營收2.95億元，年增19.07％，亦創歷史同期新高。隨營收規模放大，第4季單季營業利益7,404萬元，年增47.51％，稅後淨利5,774萬元，年增43.62％，EPS 1.27元，優於2024年同期0.96元。

威力德生醫表示，去年全年毛利率33.44％、營業利益率23.55％與稅後淨利率18.80％，與2024年相較分別成長1.53、1.94與1.63個百分點，繳出三率三升佳績。其中，醫療資訊服務營收提升，加上試劑與資訊整合銷售綜效，帶動毛利結構持續優化，2025年第4季毛利率高達34.64％，已連續四季上揚並創全年新高。

展望今年，隨著政府持續推動成人預防保健政策，健檢年齡下修並新增多項檢測項目，帶動基層檢驗需求成長趨勢明確。威力德表示，將持續深化體外診斷試劑與醫療資訊服務整合布局，強化檢驗生態圈策略，提升服務附加價值與客戶黏著度，進一步優化營運效率與獲利結構，審慎樂觀看待未來營運發展。

