緯穎財報／2025年營收、獲利齊創新高 達三位數成長

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯穎（6669）於26日公告去年財報，全年度營收及獲利皆寫下三位數成長、同創歷史新高的成績。2025年合併營收達9,506.6億元、年增163.7%，AI產品營收占比成功過半，以ASIC為主軸，稅後純益511.2億元、年增124.4%，每股盈餘（ EPS）為275.06元，較去年同期的126.57元成長約117.3%。

至於市場最關心的毛利率的部分，全年毛利率為8.3%，而去年第4季受GPU專案大量出貨及成本結構影響，毛利率略有下滑，但管理層強調淨利率影響有限，未來將持續優化產品組合以維持獲利健康。

同時為回報股東長期支持，緯穎擬將配發每股現金股利145元，另配發股票股利每股20元，合計共發放股票股利及現金股利約306.64億元。

在客戶持續要求產能下，緯穎預計擬以普通股不超過18,000張之額度內，視市場狀況及公司需求進行籌資，以因應營運資金需求。相關決議亦將於5月25日召開的股東常會進行表決。

