宇瞻法說會／獲利年增208%、EPS 衝6.7元 備貨拉到48億元、卡位缺料潮

記憶體模組廠宇瞻（8271）2025年營運轉強，全年獲利4.43億元、年增208%，每股純益（EPS）由前一年的2.18元躍升至6.7元。公司於26日法說會指出，DRAM與NAND Flash供需再度轉趨吃緊、價格走揚，主因AI需求擴張帶動原廠產能與資源配置傾斜，後續能否穩定取得貨源、掌握成本與售價節奏，將成今年營運關鍵。

執行長張家騉表示，公司因應缺貨預期加大備貨，庫存由2025年第3季約23億元拉升至年底48億元，且仍持續增加；為確保供貨並滿足客戶需求，也採取包含發行可轉債（CB）在內的籌資作法，以支應採購資金。不過現貨市場價格大幅攀升，使備貨難度與資金壓力同步升高，對資金調度與風險控管要求更嚴格。

張家騉指出，公司仍握有部分相對低成本庫存，有助短期毛利表現，但後續仍需持續補貨、部分貨源須透過現貨市場取得，成本將呈「滾動」變化，毛利率不宜以單一時間點的庫存成本推估；當記憶體占終端產品成本比重持續墊高，真正關鍵在於終端市場能否吸收漲價、客戶是否具備轉嫁能力，將左右需求韌性與模組廠獲利空間。

總經理陳明達補充，原廠在AI帶動下更偏向高階產品配置，使一般應用供貨彈性受擠壓、推升採購難度與成本；若現金流與庫存周轉控管不當，出貨後回補同等貨量恐面臨更高價格、稀釋毛利，因此公司以不同成本庫存搭配與更細緻的採購節奏，力拚毛利率穩定。對於市場是否可能反轉，他表示通常要看到供過於求或終端轉弱才會扭轉，但目前AI需求仍具支撐、投資計畫持續推進，短期看不出供給能快速放大。

另外，宇瞻營收結構仍以垂直市場為主，占比約7成。公司指出，垂直應用客戶產品生命周期較長、對關鍵零組件需求較具剛性，在供給緊縮與價格上行期間相對能維持採購動能，也成為支撐營運的重要基礎。