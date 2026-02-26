中華電信30萬股東看過來！每股發5.2元現金 連兩年盈餘分配率破百

中華電信（2412）董事會通過盈餘分配案，每股配發5.2元現金股利，相較於2025年每股純益4.99元，盈餘分配率高達104.2%，超過30萬股東將喜收股利紅包。

中華電信2024年每股配發5元現金股利，已經連兩年盈餘分配率超過100%，今年每股配發5.2元，更創2017年以來新高。中華電信26日下跌2元，收134元，現金殖利率3.88%。

中華電信2025年營收為2,361.1億元，增加2.7%；歸屬母公司業主淨利為386.9億元，增加4%；每股純益4.99元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

中華電信日前也公布2026年財測目標，合併營收為2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5%至3.2%；歸屬於母公司業主之淨利為373.9億元至389.4億元、每股純益預測為4.82元至5.02元。