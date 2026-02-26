達興材料近日股價起伏劇烈 公告自結元月EPS 0.71元

達興材料（5234）因近日股價起伏劇烈，26日應主管機關要求，公告今年元月每股稅後純益0.71元，年增33.96%。

達興材料今天舉行法說會，董事長林正一看好今年營運展望，他表示，2025年是達興材料豐收的一年，締造創立以來各項營運表現均創新高的好成績。而2026將會在半導體產品及關鍵原材料的大幅成長挹注下，是非常可以期待、優質成長的一年。

達興材料股價在連漲六天後，今天呈現帶量下挫走勢。相較於2月6日收盤於348.5元的相對低點，2月25日股價來到450元的高點，六個交易日漲幅逾29.1%。今天轉跌，下跌25.5元，收424.5元，單日跌幅為5.67%。

達興材料2025年全年合併營收46.3億元，年增12.4%，創歷史新高。毛利率40.6%，年增3.74個百分點，創新高。稅後純益7.57億元，年增32.7%；EPS為7.37元，均改寫年度史上新紀錄。董事會決議擬配發6.5元現金股利，配息率達88.2%，將於5月22日股東會通過配息案。