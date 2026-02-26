遠傳公布2026年財測 營收、獲利將再創新高
遠傳（4904）電信指出，將極大化投資綜效、加速AI變現、提升數位生活價值，衝刺2026年成長起飛。遠傳更公布2026年財測，營收將再創新高，每股純益3.93元，也將再創新高。
遠傳公布，2026年財務預測，合併總營收達1,174.8億元，年增6.5%，合併總營收將再度突破新高；合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）將達到398.3億元，年增4.6%；稅後純益將達141.7億元，每股盈餘（EPS）為3.93元，年成長率為3.2%。
資本支出部分，遠傳預估，2026年全年資本支出為96億元，高於2025年的原因包含子公司資本支出需求增加，以及無線接取網路容量擴充升級、5G獨立專網部署，整體資本支出相較總營收比例仍維持低檔。
展望2026年，遠傳強調，將最大化投資綜效，攜手子公司持續推動智慧城市、智慧交通、ESG系統整合與智慧醫療解決方案成長；同時加速AI導入，深化企業轉型與產品創新，積極拓展「遠傳智靈」市場商機。此外，持續提升數位生活平台價值，與生態系夥伴共同推出多元商品與服務。遠傳亦將不斷精進網路品質，前瞻布局5G獨立專網、低軌衛星與6G技術，全面強化網路韌性，持續擴大差異化優勢。
