華新財報／2025年EPS 0.75元、配息0.5元 擬處分華邦電及華東科股票

華新（1605）26日召開法說會並發布財報，2025年稅後純益31.79億元，年增14.23％，每股稅後純益（EPS）0.75元。董事會決議配發每股現金股利0.5元，以今日收盤價36.75元計算，殖利率1.3％。

另，華新將於5月22日召開股東會，並全面改選董事及獨董。

華新今日同步公告，董事會決議處分華邦電以及華東科技股票，預計處分華邦電股共3萬張，截至今日，累計持有約99.5萬張，處分利益待交易完成後另行公告；處分華東科技共6,000張，其中3,000張已於去年12月15日完成處分，累積持有約10.6萬張，交易總金額為1億6,440萬元，處分目的為因應公司長期資金規劃。

據2025年第4季財報，華新持有華邦電股票，持有均價約24元，持有華東科技股票，持有均價約23.8元，若分別以今日收盤價122.5元、65元計算，概算處分利益約32億元，貢獻每股獲利約0.7元。

華新去年第4季營收419億元，年減10%，其中不銹鋼營收占比為49%，電線電纜29%，資源事業19%。毛利率上，不銹鋼較上季成長3個百分比，資源事業下滑，電線電纜則持平。

展望第1季，華新總經理王錫欽表示，不銹鋼事業方面，受惠於金屬原料價格急漲與大陸出口管制，預期台灣不銹鋼市場將有出現明顯復甦；大陸反內捲政策限制鋼鐵產能，在鎳價上漲情形下，客戶端出現庫存回補需求，惟整體製造業動能不足，終端用料需求尚待觀察。

歐盟自2026年實施碳稅(CBAM)並提出新鋼鐵貿易保護政策(safeguard)，相關效益自年初逐步顯現，預期自年中起將更為顯著；在全球化轉區域化趨勢下，華新在歐洲及亞洲之區域布局具備優勢。

資源事業方面，印尼鎳礦政策限縮鎳生鐵產量，帶動鎳價與鎳生鐵價格上漲；惟在印尼政策變動之情況下，預期未來鎳價波動將更加劇烈。

電線電纜事業方面，受惠強韌電網計畫，線纜出貨量穩定成長；房市降溫使住宅用線需求趨緩，但AI相關產業需求增長，推升建廠工程用線需求；惟受春節假期影響，預期第1季出貨量略低於第4季。