京鼎去年EPS 21.44元、配息11元 陳偉銘接任董座

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

鴻海（2317）旗下半導體設備商京鼎（3413）於26日公告去年財報，獲利約年減一成，每股純益為21.44元，仍為歷史第三高表現。同時，京鼎也公布董事長異動，將由原先的法人董事代表人、鴻海董事長劉揚偉，改派由鴻海集團S事業群總經理陳偉銘接棒。

京鼎並公布去年度股利，該公司董事會決議擬配發每股現金股利11元。

京鼎去年合併營收為208.41億元，年增26.6％，去年第4季合併營收為52.27億元，季減5.6％、年增8.9％。

在獲利方面，京鼎去年歸屬母公司業主淨利為23.36億元，年減10.5％，每股純益為21.44元，該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為5.76億元，季減13.5％、年減26.9％。

京鼎先前提到，AI 與 HPC 應用擴大，帶動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝同步擴產。隨製程層數增加與複雜度上升，蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵設備需求提高，半導體設備需求進入結構性成長。預期隨著先進製程與高階記憶體擴產於今年下半年放量，相關設備投資動能應會回溫，有望帶動該公司營收表現逐漸回升，今年整體營收表現可望維持穩健。

