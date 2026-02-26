敦泰2025年每股虧4.64元仍發股利0.8元、買回庫藏股300萬股 拚Q2回溫

驅動IC廠敦泰（3545）今日召開2025年第4季法說會並公布財報，在手機需求轉弱、價格競爭壓力未歇下，全年營運明顯低迷；展望後市，董事長胡正大預期本季仍受傳統淡季、春節工作天數減少及記憶體短缺影響、整體營運處於年度低檔，但隨庫存調整告一段落、需求回補及平板／工控、車載與AMOLED等新品出貨發酵，第2季起可望逐步回溫。

在股東回饋方面，胡正大指出，本次認列商譽減損屬非現金項目，不影響現金流；董事會仍決議針對2025年營運發放現金股利1.77億元、約每股0.8元，並於今日通過庫藏股買回計畫，預計自2026年3月2日至4月25日，於集中交易市場買回普通股300萬股，以展現對公司價值與未來發展的信心。

胡正大表示，今年首季將落在年度低檔；不過公司已在顯示產品線爭取到國際知名品牌的平板與工控重要專案，後續將逐步拉升非手機產品營收占比、降低低毛利產品比重，以帶動整體營運表現改善。

胡正大指出，敦泰也將加速布局車載與AMOLED兩大方向：隨LTPS逐步成為車載市場主流面板技術，公司積極切入高階顯示領域，協同客戶快速開發新一代車用DDIC產品，並已成功打入歐洲、日本及大陸知名車廠儀表供應鏈，除既有IDC產品外，亦擴大智慧座艙顯示相關布局，強化全球車載市場地位。

在中大尺寸AMOLED應用（平板、筆電、車載）方面，公司推出對應POLED On-Cell架構的觸控IC，鎖定更薄機身、更窄邊框與更佳光學視效等規格需求，預計自第1季起在主流品牌客戶端展開量產出貨，AMOLED產品也將由穿戴式市場切入、經多年技術與產品迭代後逐步進入主流市場，並已獲多家國際及大陸一線品牌認可、本季開始量產。

敦泰2025年第4季合併營收28.01億元，季減9.8%、年減33.1%；毛利率20.8%，季減5.4個百分點，年減0.6個百分點；營業淨損2.01億元，較上季以及去年同期由盈轉虧；稅後淨損13.21億元，較上季以及去年同期由盈轉虧；每股淨損6.21元。

全年表現方面，敦泰2025年合併營收119.52億元、年減17.8%；毛利率24.8%，年增2.4個百分點；營業淨利較去年同期由盈利轉為虧損1.33億元；稅後淨損9.90億元，較去年同期由盈轉虧；每股淨損4.64元。