廣達財報／去年第4季與全年獲利齊創新高 擬配息15.6元、殖利率逾5%
廣達（2382）今日公告去年財報，受惠於輝達（NVIDIA）GB200、GB300伺服器出貨強勁，去年第4季稅後純益約215.9億元，每股盈餘為5.75元，去年全年稅後純益約749.9億元，每股盈餘19.45元，無論是單季還是全年獲利皆是創下歷史新高，同時董事會決議針對去年獲利配息15.6元，以今日收盤價291.5元計算，殖利率約5.35%。
此外為因應擴廠需求，廣達也於董事會上通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，目前總金額未定，將會在股東會上提請授權，發行普通股以上限不超過2.45億股（245,000張）額度內發行。
同時廣達也公告股東會召開日期：115/05/29，股東會召開地點：桃園市龜山區文化二路188號地下一樓，召集事項包含辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，停止過戶起始日期：115/03/31，停止過戶截止日期：115/05/29。
