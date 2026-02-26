快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

研華財報／2025年EPS 12.55元 宣布啟動三年特別股利計畫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）26日舉行董事會，公布2025年第4季暨全年合併財務報告。研華2025全年合併營收達新台幣708.82億元，較2024年增長19%，營業毛利為281.98億元（毛利率39.8%），合併稅後淨利為105.93億元（年增18%），全年每股稅後盈餘達12.25元。

此外，研華今日董事會決議通過盈餘分派案及結構性優化股利政策，不僅提升經常性現金配發率常態性至70%~80%，更通過期間限定特別現金股利案，預計連續三年自資本公積每股額外加發2元現金股利。以此計算，2025年度每股擬配發現金股利9.2元（配息率75%），另以資本公積每股配發特別現金股利2元，合計每股配發現金11.2元，總配發率達91.4%，落實經營成果與股東共享，本案將交付股東常會承認後通過。

在單季營運部分，研華2025年第4季合併營收達新台幣179.21億元，較去年同期營收年增10%。單季營業毛利為71.29億元（毛利率39.8%），合併稅後淨利為31.03億元（淨利率17.3%），第4季合併每股稅後盈餘達3.58元。若以美元表達，研華2025年營收為US$2,274百萬元，年增22%。整體營運以區域別而言，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場均較去年同期雙位數增長，僅北亞市場年增持平。各事業群表現方面，年對年均為雙位數增長，整體表現強勁。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2025年為研華展現營運韌性並成功轉型的關鍵年，不僅締造營收規模歷史新高，更確立以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心的長期成長路徑。目前市場需求持續強勁，2025年第4季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）已達1.33，其中北美、歐洲及中國大陸等三大區域分別為1.28、1.57與1.25，整體營運展望維持正向，研華將持續深化邊緣端AI應用布局，確保長期成長動能。

股利政策重大變革方面，研華表示為回饋股東並展現對經營前景的堅定信心，針對股利政策進行結構性優化：首先取消每三年配發股票股利的慣例正式轉為「全現金股利」模式，並將經常性現金配發率由既有的70~75%提升至70~80%；同時啟動期間限定特別現金股利案，於2026至2028年連續三個派息年度，以資本公積每年額外加發每股2元之現金股利，預計總加發規模將逾新台幣52億元。此舉旨在建立透明、穩定且具預測性的長期獲利回饋機制，進一步提升股東價值。

股利 研華

延伸閱讀

國巨去年EPS 11.51元 派息6元

穎崴去年EPS 46.93元 超額配息50元

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

光寶去年EPS 6.64元 2026年資本支出110億元創新高

相關新聞

台積電最後一盤爆28321張成交量 股價失2000元關收1995元、市值51.73兆

台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，但台積電（2330）26日卻是以2,000元低盤開出，最後一...

敦泰認列大筆商譽減損致去年轉虧 每股淨損4.64元

IC設計廠敦泰（3545）於今日召開重大訊息記者會，公布其依據國際會計準則第36號公報規定，認列商譽減損達12.37億元...

欣興、南電翻紅再創新高 外資再調目標價

欣興（3037）及南電（8046）26日呈現由黑翻紅且再創新高價，外資再調升兩檔目標。

達發早盤漲勢猛 觸及漲停

IC設計廠達發（6526）26日早盤股價漲勢猛，觸及漲停。

義隆股價漲幅一度達半根停板 法說會在即

IC設計大廠義隆（2458）將於下周舉行法說會，該公司今日早盤股價漲幅一度達半根停板。

光寶科法說會後股價重挫 早盤爆量逾5萬張觸跌停

光寶科（2301）法說會公布去年財報，稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，預估今年資本支出110億元，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。