研華財報／2025年EPS 12.55元 宣布啟動三年特別股利計畫

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）26日舉行董事會，公布2025年第4季暨全年合併財務報告。研華2025全年合併營收達新台幣708.82億元，較2024年增長19%，營業毛利為281.98億元（毛利率39.8%），合併稅後淨利為105.93億元（年增18%），全年每股稅後盈餘達12.25元。

此外，研華今日董事會決議通過盈餘分派案及結構性優化股利政策，不僅提升經常性現金配發率常態性至70%~80%，更通過期間限定特別現金股利案，預計連續三年自資本公積每股額外加發2元現金股利。以此計算，2025年度每股擬配發現金股利9.2元（配息率75%），另以資本公積每股配發特別現金股利2元，合計每股配發現金11.2元，總配發率達91.4%，落實經營成果與股東共享，本案將交付股東常會承認後通過。

在單季營運部分，研華2025年第4季合併營收達新台幣179.21億元，較去年同期營收年增10%。單季營業毛利為71.29億元（毛利率39.8%），合併稅後淨利為31.03億元（淨利率17.3%），第4季合併每股稅後盈餘達3.58元。若以美元表達，研華2025年營收為US$2,274百萬元，年增22%。整體營運以區域別而言，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場均較去年同期雙位數增長，僅北亞市場年增持平。各事業群表現方面，年對年均為雙位數增長，整體表現強勁。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2025年為研華展現營運韌性並成功轉型的關鍵年，不僅締造營收規模歷史新高，更確立以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心的長期成長路徑。目前市場需求持續強勁，2025年第4季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）已達1.33，其中北美、歐洲及中國大陸等三大區域分別為1.28、1.57與1.25，整體營運展望維持正向，研華將持續深化邊緣端AI應用布局，確保長期成長動能。

股利政策重大變革方面，研華表示為回饋股東並展現對經營前景的堅定信心，針對股利政策進行結構性優化：首先取消每三年配發股票股利的慣例正式轉為「全現金股利」模式，並將經常性現金配發率由既有的70~75%提升至70~80%；同時啟動期間限定特別現金股利案，於2026至2028年連續三個派息年度，以資本公積每年額外加發每股2元之現金股利，預計總加發規模將逾新台幣52億元。此舉旨在建立透明、穩定且具預測性的長期獲利回饋機制，進一步提升股東價值。