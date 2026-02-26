快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

台積電最後一盤爆28321張成交量 股價失2000元關收1995元、市值51.73兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電26日卻是以2,000元低盤開出，最後一盤爆出28,321張成交量，一口氣壓低10元股價，終場收在1,995元，下跌20元。圖／聯合報系資料照片
台積電26日卻是以2,000元低盤開出，最後一盤爆出28,321張成交量，一口氣壓低10元股價，終場收在1,995元，下跌20元。圖／聯合報系資料照片

台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，但台積電（2330）26日卻是以2,000元低盤開出，最後一盤爆出28,321張成交量，一口氣壓低10元股價，終場收在1,995元，下跌20元，跌幅0.99%， 失守2,000元關卡價。

台積電早盤以2,000元開出， 下跌15元，一度拉升至2,010元，低點則下滑至1,995元，盤中力守2,000元，不料最後一盤卻是一口氣壓低10元，終場收在當日的最低。

台積電在25日盤中一度寫2,025元天價，終場收在2,015元，創收盤新高，且因近期股價強漲，遭臺灣證券交易所列為注意股票，引發市場擔憂未來可能面臨「關禁閉」風險，進而影響台股表現；不過， 證交所則是表示，以現行警示制度規定來看，台積電被列為處置股票或分盤交易機會不大。

台積電先前法說會預估，2026年首季美元營收達約346億美元至358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，毛利率與營益率也可望持續季成長，挑戰新高，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

台積電 股票

延伸閱讀

每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

指數投資很愛看衰台積電（2330）？Ffaarr：不可能！我們都是在作多市場

009816也有近一半台積電（2330）！投資伊森：科技權值股高度集中非神奇ETF

有人說台積電（2330）會倒？陳重銘：蘋果、輝達、特斯拉...都沒自己的晶圓廠

相關新聞

台積電最後一盤爆28321張成交量 股價失2000元關收1995元、市值51.73兆

台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，但台積電（2330）26日卻是以2,000元低盤開出，最後一...

敦泰認列大筆商譽減損致去年轉虧 每股淨損4.64元

IC設計廠敦泰（3545）於今日召開重大訊息記者會，公布其依據國際會計準則第36號公報規定，認列商譽減損達12.37億元...

欣興、南電翻紅再創新高 外資再調目標價

欣興（3037）及南電（8046）26日呈現由黑翻紅且再創新高價，外資再調升兩檔目標。

達發早盤漲勢猛 觸及漲停

IC設計廠達發（6526）26日早盤股價漲勢猛，觸及漲停。

義隆股價漲幅一度達半根停板 法說會在即

IC設計大廠義隆（2458）將於下周舉行法說會，該公司今日早盤股價漲幅一度達半根停板。

光寶科法說會後股價重挫 早盤爆量逾5萬張觸跌停

光寶科（2301）法說會公布去年財報，稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，預估今年資本支出110億元，創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。