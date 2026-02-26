台積電最後一盤爆28321張成交量 股價失2000元關收1995元、市值51.73兆
台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，但台積電（2330）26日卻是以2,000元低盤開出，最後一盤爆出28,321張成交量，一口氣壓低10元股價，終場收在1,995元，下跌20元，跌幅0.99%， 失守2,000元關卡價。
台積電早盤以2,000元開出， 下跌15元，一度拉升至2,010元，低點則下滑至1,995元，盤中力守2,000元，不料最後一盤卻是一口氣壓低10元，終場收在當日的最低。
台積電在25日盤中一度寫2,025元天價，終場收在2,015元，創收盤新高，且因近期股價強漲，遭臺灣證券交易所列為注意股票，引發市場擔憂未來可能面臨「關禁閉」風險，進而影響台股表現；不過， 證交所則是表示，以現行警示制度規定來看，台積電被列為處置股票或分盤交易機會不大。
台積電先前法說會預估，2026年首季美元營收達約346億美元至358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，毛利率與營益率也可望持續季成長，挑戰新高，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。
