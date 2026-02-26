明泰法說會／AI 資料中心用 1.6T 交換器年底出貨 成下半年成長動能

網通大廠明泰科技（3380）及仲琦（2419）26日舉行法說會，明泰董事長黃文芳表示，2025年成果不是很滿意，但逐季成長，2026年因為轉型AI資料中心交換器，啟動印度市場布局，加上Wi-Fi 7成長帶動，確立今年成長動能，下半年成長幅度最為明顯。

明泰第4季小賺700萬，每股純益0.01元，較2024年第4季的每股虧損0.16元，有轉虧為盈表現。累計2025年營收224.6億元，年增5%，毛利率17.4%，較2024年18.3%衰退，歸屬母公司業主虧損1.94億元，每股淨損0.36元，較2024年的每股純益0.4元，由盈轉虧。

2024年來自無線寬頻貢獻營收43%，區域都會網路占36%，數位多媒體為8%；美洲仍為最大市場，占比57%，亞洲33%，歐洲9%

黃文芳表示，2025年明泰集團積極轉型，布局資料中心及AI資料中心1.6T交換器及水冷系統，同時整併明泰及仲琦工廠，有利於營運效益提升，加上成功打開印度市場。此外，美國市場占比仍最高，未來成長最大還是Wi-Fi 7，AI資料中心也是成長來源，新生意已經確定了，將推升2026年下半年動能。

觀察市場景氣，黃文芳表示，歷經2021年缺料狀況及客戶重複下單，2023、2024年去化庫存，因此2025年景氣回溫後，客戶非常克制，且關注DDR缺料狀況，去年已經先把2026年的料確立下來，已經跟供應鏈下單，至於未來可能漲價，客戶也可以理解與接受成本轉嫁。

黃文芳強調，2026年要加速行動，扎根市場，穩健成長，目前觀察第1季比去年同期成長，下半年成長力道更強，因為新機種及新客人上市，1.6T的AI資料中心用交換器專案持續落地，持續推動印度市場LBR（Licensed Band Radio）解決方案布局，優化產品上市節奏，確保2026年下半年動能。

此外，明泰持續動態調整供應鏈歐化物料管理及增加美國製造，黃文芳表示，董事會通過投入1,000萬美元，在美國成立製造基地，規模不大，但足以提供需要美國製造的客人，美國製造產能不完全是「關稅」相關，是關稅備案（目前明泰顫品仍為關稅豁免清單中），同時客戶也期待美國製造來縮短供應鏈及製造敏感產品。

明泰指出，2026年可望受惠於資料中心用交換器出貨帶動成長，400G交換器放大出貨，800G正在送樣，準備進入量產，同時800G及1.6T產品切入超大規模雲端客戶（Hyperscaler），1.6T水冷交換器解決方案可望在第2季送樣，年底前可望量產交貨。

此外，明泰表示，DOCSIS 4.0及Wi-Fi 7營收逐漸成長，今年可望成長一倍．搶進印度LBR市場，同時無線寬頻網路產品線也積極進入企業端客戶（攜手博通）。