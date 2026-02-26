敦泰認列商譽減損12.37億元 影響每股純益5.8元、2025年每股虧4.64元

敦泰（3545）26日召開董事會後發布重大訊息，財務長暨發言人張維杰表示，公司依據國際會計準則第36號公報規定，決議認列商譽減損12.37億元。敦泰指出，這筆減損將使稅後純益每股減少5.8元，並使2025年全年稅後純損為每股4.64元。

敦泰說明，消費性電子顯示產業競爭激烈，尤其在LCD、IDC、TDDI等手機相關產品市場，長期降價壓縮毛利空間；加上AI應用快速崛起帶來產業鏈「排擠效應」，公司預估可能導致手機需求下滑。在需求轉弱、產品利潤空間縮小的影響下，顯示產品線相關的商譽及資產可回收金額低於先前估算，因此依規定分列商譽減損。

敦泰強調，此次商譽減損並無任何實際現金流出。公司也指出，董事會同日通過庫藏股購買計畫，以保護股東權益。敦泰認為，隨著商譽減損損失認列後，財務狀況將更為健全，後續產品推進可望維持穩定前進。