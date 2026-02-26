聽新聞
敦泰認列大筆商譽減損致去年轉虧 每股淨損4.64元
IC設計廠敦泰（3545）於今日召開重大訊息記者會，公布其依據國際會計準則第36號公報規定，認列商譽減損達12.37億元，此減損將減少該公司稅後純益每股5.8元，使得去年稅後純損為每股4.64元。
敦泰將於今日下午將召開法說會。該公司表示，在消費性電子顯示產業中，特別是TDDI手機產品，競爭極為激烈，產品持續降價壓縮毛利空間，加上AI應用快速崛起所帶來的產業鏈排擠效應，預估將導致手機需求下滑。在需求減緩及產品利潤空間減少的影響下，導致顯示產品線商譽及相關資產可回收金額低於先前估算的帳面價值，因此該公司決定將依據國際會計準則第36號公報規定，認列商譽減損。
同時，敦泰指出，這次減損並無任何實際現金流出，公司營運穩健。該公司也於今日董事會通過購買庫藏股計畫，以保護公司股東權益。
敦泰認為，隨著上述商譽減損損失的認列，公司財務狀況將更加健全。後續搭配新產品陸續問世，整體營運將能維持穩定前進。
