達發早盤漲勢猛 觸及漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
達發董事長謝清江。圖／聯合報系資料照片

IC設計廠達發（6526）26日早盤股價漲勢猛，觸及漲停。

達發去年合併營收為209.26億元，年增9.3%，歸屬母公司業主淨利為29億元，年增7.1%，每股純益為17.32元。

達發先前指出，旗下網通基礎建設事業群（有線事業群）與高階AI物聯網事業群（無線事業群）表現穩健，看好乙太網市場的長期成長潛力，近年積極加速補齊產品線。

目前就乙太網產品而言，低軌衛星領域已成為主要終端市場之一。低軌衛星用戶地端要透過戶外接收機與室內路由器裝置連接，都需要配置乙太網PHY相關晶片。此外，其10G PHY 高階乙太網的產品已在去年下半年開始挹注營收，預期今年出貨將進一步成長。

至於光纖固網寬頻領域，達發持續積極拓展全球市場，技術升級則聚焦於25G-PON產品開發，並朝整合AI運算能力發展。

在藍牙音訊領域，達發持續專注於商務耳機、電競耳機及助輔聽器等高階應用拓展，其多項新專案正開發中，預期未來可望帶來更多營收貢獻。在衛星定位晶片方面，達發去年前三季相關表現優於預期，主要成長動能來自與全球性品牌客戶合作新一代智慧手表晶片量產，且銷售表現良好。

在光通訊方面，達發既有單通道50G SerDes技術相關產品持續獲得新客戶採用。同時，400G PAM4 DSP所需的光學轉阻放大器周邊晶片也已開始出貨，搭配整合雷射驅動器的PAM4 DSP產品一起供應給模組客戶。其100G SerDes技術升級計畫持續推進，預計將於今年量產。

達發 晶片 營收

