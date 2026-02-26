穎崴去年每股純益46.93元創新高 擬每股配息50元

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。圖／本報系資料照片
半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴今（25）日召開董事會通過經會計師核閱的2025年第4季財務報表並公告營運成果，去年第4季合併營收為新台幣22.34億元，季增23.84%、年增45.16%，為同期新高；毛利率為42%，較前一季度持平、較前年同期減少6個百分點；歸屬母公司稅後純益為4.83億元，季增29.84%，年增34.92%，單季每股純益為13.53元，為歷史次高。

穎崴2025年合併營收為78.57億元，較前年同期增加35.51%，全年毛利率為45%，累計全年每股盈餘為46.93元，營收及獲利皆創歷史新高。

穎崴董事會並通過2025年盈餘分配案，基於對未來展望樂觀，擬配發現金股利每股50元，每股現金股利及配發率皆為掛牌以來新高，其中包含盈餘分配每股25元及資本公積發放現金每股25元，實際除息基準日及發放日將另行公告；同時決議於2026年6月17日召開2026年股東常會。

穎崴董事會同時通過高雄仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，為因應未來長期訂單動能擴充產能，核准約34.99億元的資本預算，其中包含20.5億元的廠房建置費用及14.49億元的設備購買，擴廠計畫將依市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

穎崴表示，受到AI、HPC、ASIC等應用強勁需求帶動，2025年營收、獲利雙創新高，與客戶緊密合作，提供多樣完整的產品策略；公司專注大封裝、大功耗、高頻高速半導體測試介面解決方案，數年來領先的產品布局，逐步開花結果，使得營收、獲利連兩年創新高。其中，高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）、晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）產能及出貨量皆來到歷史新高；高雄自製探針廠隨著訂單需求，月產能持續攀升，截至1月底突破350萬支針新高。

