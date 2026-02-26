義隆股價漲幅一度達半根停板 法說會再即

IC設計大廠義隆（2458）將於下周舉行法說會，該公司今日早盤股價漲幅一度達半根停板。

義隆去年第4季合併營收為28.59億元，季減13.7％、年減5.8％，去年合併營收為123.26億元，年減2.9％。在獲利方面，義隆去年第4季歸屬母公司業主淨利為7.36億元，約季減8％、年增約22％，每股純益為2.57元，其去年歸屬母公司業主淨利為24.42億元，年減約一成，每股純益為8.53元。

義隆是全球筆電觸控板、觸控螢幕晶片與指向裝置龍頭，近年積極透過AI實現雙軸轉型，主要是將既有產品AI化，以及找到AI新應用。該公司先前表示，去年AI相關應用營收占比約5%至6％，今年挑戰雙位數百分比，並估計於未來幾年持續提升。

義隆切入無人機應用領域，推出第一項產品是應用於遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片；第二個產品是ISP影像處理晶片，相關技術已應用在車用ADAS、安防監控系統等，各種攝影鏡頭擷取影像後的影像處理，現今應用無人機雲台及避障攝影鏡頭的影像處理。

展望今年，義隆對營運前景抱持樂觀態度，將持續強化推廣多元應用。該公司並設定非筆電產品的營收占比，希望於未來幾年可達到二成以上，甚至進一步達三成以上。