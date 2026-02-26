快訊

黑熊母子倆闖「Krispy Kreme運送車」雙嗑甜甜圈 經理無奈：怎麼趕都不走

台中恐怖房客！只因不給續租 貨車衝撞再縱火燒死房東媳婦孫女

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

義隆股價漲幅一度達半根停板 法說會再即

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
義隆董事長葉儀晧。本報系資料庫
義隆董事長葉儀晧。本報系資料庫

IC設計大廠義隆（2458）將於下周舉行法說會，該公司今日早盤股價漲幅一度達半根停板。

義隆去年第4季合併營收為28.59億元，季減13.7％、年減5.8％，去年合併營收為123.26億元，年減2.9％。在獲利方面，義隆去年第4季歸屬母公司業主淨利為7.36億元，約季減8％、年增約22％，每股純益為2.57元，其去年歸屬母公司業主淨利為24.42億元，年減約一成，每股純益為8.53元。

義隆是全球筆電觸控板、觸控螢幕晶片與指向裝置龍頭，近年積極透過AI實現雙軸轉型，主要是將既有產品AI化，以及找到AI新應用。該公司先前表示，去年AI相關應用營收占比約5%至6％，今年挑戰雙位數百分比，並估計於未來幾年持續提升。

義隆切入無人機應用領域，推出第一項產品是應用於遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片；第二個產品是ISP影像處理晶片，相關技術已應用在車用ADAS、安防監控系統等，各種攝影鏡頭擷取影像後的影像處理，現今應用無人機雲台及避障攝影鏡頭的影像處理。

展望今年，義隆對營運前景抱持樂觀態度，將持續強化推廣多元應用。該公司並設定非筆電產品的營收占比，希望於未來幾年可達到二成以上，甚至進一步達三成以上。

義隆 營收

延伸閱讀

紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」

未來5年 小米主攻晶片、AI

屏東北野祭推車宿露營體驗 無人機煙火秀新亮點

採「雙供應商」策略Meta砸千億買AMD晶片 並可購10%股權

相關新聞

義隆股價漲幅一度達半根停板 法說會再即

IC設計大廠義隆（2458）將於下周舉行法說會，該公司今日早盤股價漲幅一度達半根停板。

光寶科法說會後股價重挫 早盤爆量逾5萬張觸跌停

光寶科（2301）法說會公布去年財報，稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，預估今年資本支出110億元，創...

國巨去年EPS 11.51元 派息6元

國巨昨（25）日公告去年第4季稅後純益67.51億元，季增6.2%、年增82.1%，每股純益3.29元。2025年稅後純...

穎崴去年EPS 46.93元 超額配息50元

股后穎崴昨（25）日公布2025年稅後純益16.73億元，創新高，年增37.02%，每股純益46.93元。穎崴董事會決議...

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

光寶去年EPS 6.64元 2026年資本支出110億元創新高

光寶（2301）昨（25）日召開法說會，公布去年稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，創新高。總經理邱森彬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。