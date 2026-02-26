光寶科法說會後股價重挫 早盤爆量逾5萬張觸跌停

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
光寶科。記者吳康瑋／攝影
光寶科（2301）法說會公布去年財報，稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，預估今年資本支出110億元，創新高，預期今年第1季營運有望年季雙增；不過，26日股價卻是重挫，185元開低後走低，一度觸及跌停173元，盤中在跌停開開關關，成交量則是爆出逾5.5萬張的大量，開盤不到一小時，成交量遠超過昨日的成交量。

光寶科去年第4季毛利率21.7%，季減3.3個百分點，年增0.4個百分點；稅後純益38.6億元，季減17%，年增26.6%，每股純益1.7元；去年全年稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，創新高。

光寶25日召開法說會，總經理邱森彬看好今年首季營運，受惠於核心雲端事業的動能強勁，第1季營運有望年季雙增，全年資本支出將達110億元，創新高。

展望本第1季，光寶科表示，預估核心事業持續維持年、季雙成長動能；另外，今年新一代AI運算平台帶動產品規格升級，110kW Power Shelf將量產，推升全年AI相關營收占比將突破30%。

光寶科早盤以185元開出，下跌7元，盤中走低至跌停173元，股價在跌停開開關關，盤中跌幅逾9%。

光寶科 跌停

