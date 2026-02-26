穎崴去年EPS 46.93元 超額配息50元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

股后穎崴（6515）昨（25）日公布2025年稅後純益16.73億元，創新高，年增37.02%，每股純益46.93元。穎崴董事會決議，去年擬超額配發現金股利50元，包含股息25元以及資本公積25元。

穎崴預計6月17日召開股東會，全面改選董事，並通過去年財報與盈餘分配等議案。

穎崴昨天股價收5,000元，上漲235元，外資連兩日買超。

穎崴去年4季稅後純益4.84億元，為同期新高，季增12.56%，年增68.64%，每股純益13.53元。2025年稅後純益16.73億元，年增37.02%，每股純益46.93元。

穎崴昨天同時公布新人事案，由前美商超微半導體台灣分公司總監王文信擔任副總經理暨策略長。

展望後市，穎崴董座王嘉煌日前表示，隨AI應用快速發展、全球客戶合作深化，以及新品加速導入市場，2026年營運可望再創新高。由於產能供不應求，公司已緊急承租仁武廠，預計上半年產能將增加三至四成。

穎崴昨天董事會並通過仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，包括廠房建置20.5億元、機器設備（含附屬設備）投資金額14.49億元，合計34.99億元，以因應未來長期訂單動能，擴充產能。

海外布局方面，王嘉煌表示，美國布局可能落在亞利桑那州或德州，最快今年下半年拍板定案。

