台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

台達電（2308）昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；因應後續成長需求，將發動300億元籌資案。

台達電將於今（26）日舉行法說會，說明上季財報細節並釋出展望。

台達電近期股價強勢，昨天盤中一度衝上1,480元新天價，終場漲50元、收1,435元，為收盤歷史新高價。台達電昨天並公告，董事會決議去年度盈餘每股擬配發現金股利11.6元，配發率50.1%。

台達電結算，去年第4季毛利率34.59%，季減0.28個百分點，年增3.82個百分點；稅後純益174.04億元，季減6.4%，年增1.42倍，每股純益6.67元。去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，每股純益23.14元

法人看好，台達電受惠AI伺服器電源訂單強勁，在產品組合優化帶動下，預估本季毛利率、營益率持續提升，2026年AI伺服器電源營收可望倍增，全年獲利有望再寫新猷。法人分析，台達電主要成長動能來自AI伺服器電源，受惠輝達的下半年Vera Rubin預計採用12至18kW電源供應器（PSU），相較GB200、GB300架構，產品單價（ASP）明顯提升。

為充實營運資金、償還債務及／或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，台達電公告，董事會決議發行總額上限新台幣300億元的國內無擔保普通公司債及/或永續發展債券。

台達電 伺服器

