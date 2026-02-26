國巨去年EPS 11.51元 派息6元

國巨（2327）昨（25）日公告去年第4季稅後純益67.51億元，季增6.2%、年增82.1%，每股純益3.29元。2025年稅後純益236.34億元，為歷史次高，年增22.1%，每股純益11.51元。

國巨董事會通過，去年度盈餘每股配發現金股利6元，配發率逾五成。

國巨去年第4季毛利率37.3%，季增1.1個百分點，年增4.1個百分點；營益率24.3%，季增1.4個百分點，年增6.4個百分點。

國巨說明，去年第4季受惠AI及高階應用相關產品需求增加，推升營收也優化產品組合及獲利，而併購後整合產生之一次性支出6.5億元，使得單季每股純益約減少0.32元。國巨2025年毛利率36.2%，年增1.8個百分點。