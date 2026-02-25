十銓超犀利！上季一季賺贏四年總和 法人：威剛、創見等同業獲利可期

記憶體模組廠十銓（4967）25日公布去年第4季獲利8.15億元，不僅季增逾三倍，一季更賺贏過去四年獲利總和，每股純益9.59元，反映記憶體缺貨大漲價熱潮。去年稅後純益11.1億元，每股純益13.06元，創新高，年增110%。

法人指出，本季記憶體漲價趨勢延續，不僅十銓獲利持續看增，記憶體模組龍頭威剛（3260）、創見（2451）、宇瞻（8271）等同業獲利同樣可期。

十銓董事會並決議，去年度盈餘配發每股10元現金股利，配發率77%。公司表示，除了反映公司穩健營運成果與營利持續成長，亦展現對股東長期回報的承諾。

十銓指出，隨著雲端服務商積極加速AI基礎建設部署，導致記憶體上游產能結構性調整，公司維持與記憶體晶圓廠的長期策略夥伴關係，並深耕邊緣運算及高階運算平台技術整合，結合審慎風險控管機制，推升2025年營運高飛。

展望後市，十銓預期，儘管記憶體原廠陸續規劃新產能，但短期內難以緩解供需失衡態勢，記憶體漲價循環不僅幅度大、時間也會拉長，2026年價格仍將維持高檔，不排除持續上行。因應客戶需求，十銓已啟動擴產計畫，近期添購新廠房，規劃發展少量多樣的工控與工業電腦相關應用，進一步擴大產品線布局。

十銓強調，在穩固既有消費性市場、擴大全球市占率之際，也積極拓展工控電腦與SI市場，打造獲利新引擎，同時不斷精進技術研發及產品開發實力，不僅年度多項產品取得國內外發明專利，並榮獲德國Embedded Award、iF 設計獎、紅點設計大獎，以及日本Good Design設計大獎等眾多國際獎項肯定，鞏固產業領導地位。

隨著AI產業重心由訓練轉向大規模推論，推升伺服器端高容量、高頻寬DRAM需求與單機搭載量，企業級固態硬碟（SSD）重要性亦隨之提高，十銓將持續聚焦高規格、大容量產品及解決方案，並深化B2B專案及工控應用布局，正向看待2026年營運。