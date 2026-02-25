快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電去年獲利年增7成每股賺23.14元 擬配息11.6元

中央社／ 台北24日電
台達電。（聯合報系資料照片）
台達電。（聯合報系資料照片）

台達電2025年財報出爐，全年大賺新台幣601.08億元，較2024年成長70.6%，改寫歷史紀錄，為連續第7年獲利創新高，每股稅後純益23.14元。

台達電今天董事會決議每股擬派發現金股息11.6元，股利配發率50.1%；對照今天收盤股價1435元，現金殖利率約0.8%。

為充實營運資金、償還債務，支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，台達電今天董事會也通過發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，發行總額不超過300億元，得自董事會決議日起1年內1次或分次發行，發行期得視狀況發行不同年期之債券，以不超過10年為原則。

受惠AI機房大量建置，帶動電源及散熱需求，台達電去年營收5548.85億元，年增率31.8%，年營收首度衝破5000億元大關創新高；獲利方面，台達電去年毛利率34.27%，營益率15.13%，分別較2024年提升1.84和3.82個百分點，皆為歷史新高。

台達電26日將召開法人說明會，由董事長鄭平主持，對於今年公司營運展望及AI產業景氣與趨勢發展，可望有進一步說明。

台達電 董事長

延伸閱讀

00983B、00984B、00959B...債券ETF殖利率仍處高檔！法人：配息多、價格穩

台股35,000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2,073元歷史天價

泰國意外降稅效應 台達電旗下泰達電市值衝破千億美元

全民權證／台達電 兩檔火紅

相關新聞

電力市場跟著 AI 旺！華城重返千金股 重電四雄進補台電大單

AI產業熱，重電廠跟著旺。華城（1519）25日盤中攻上漲停，重返千金股。近期台電釋出近百億元亭置式變壓器大單中，包括華...

台積電衝過2,000元再創新天價 市值跨越51.9兆元

台積電（2330）25日股價順利衝過2,000元再創新天價，市值跨越51.9兆元，盤中最高來到2025元新高價。

雅特力開盤即漲停鎖死 有何消息？

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）25日盤中股價表現亮眼，攻上漲停。

不只報價紅！面板雙虎爆百萬巨量藏三大轉機 群創觸漲停

台股今日衝破35,400點關卡，台積電（2330）飆上2,025元天價，但人氣最火熱的卻是面板雙虎，不到11點合計成交量...

買台Ｘ電系列穩贏？台積電衝上2,025元新天價 台達電、台光電再創新高

台股25日持續大漲，盤中強漲逾600點，台積電（2330）衝上2,025元歷史新高，漲幅逾3%；台達電（2308）也大漲...

聯發科將戰1,880元前高？法人列「買進」 估2027年獲利翻倍

聯發科（2454）股價連兩日走強，截至25日上午10點半，盤中最高1,865元，有望挑戰前波高點1,880元。法人表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。