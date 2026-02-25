台達電去年獲利年增7成每股賺23.14元 擬配息11.6元

台達電2025年財報出爐，全年大賺新台幣601.08億元，較2024年成長70.6%，改寫歷史紀錄，為連續第7年獲利創新高，每股稅後純益23.14元。

台達電今天董事會決議每股擬派發現金股息11.6元，股利配發率50.1%；對照今天收盤股價1435元，現金殖利率約0.8%。

為充實營運資金、償還債務，支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，台達電今天董事會也通過發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，發行總額不超過300億元，得自董事會決議日起1年內1次或分次發行，發行期得視狀況發行不同年期之債券，以不超過10年為原則。

受惠AI機房大量建置，帶動電源及散熱需求，台達電去年營收5548.85億元，年增率31.8%，年營收首度衝破5000億元大關創新高；獲利方面，台達電去年毛利率34.27%，營益率15.13%，分別較2024年提升1.84和3.82個百分點，皆為歷史新高。

台達電26日將召開法人說明會，由董事長鄭平主持，對於今年公司營運展望及AI產業景氣與趨勢發展，可望有進一步說明。