訊連去年EPS 3.63元 明基材-1.14元
訊連（5203）昨（25）日公布去年第4季毛利率83.4％，季減1.3個百分點；稅後純益8,288萬元，季減37.2％，年減3.9％，每股純益1.05元。
訊連去年毛利率84.5％，與2024年持平，本業獲利3.68億元，年增109.5％；惟受匯損影響，業外收益年減87.4％至2,534萬元；稅後純益2.87億元、年減8.8％，每股純益3.63元。
【記者陳昱翔／台北報導】偏光板廠明基材（8215）昨（25）日召開線上法說會，公布去年歸屬母公司業主淨損3.64億元，每股淨損1.14元，較2024年由盈轉虧。明基材指出，正加速轉型之路，有信心非顯示器相關營收持續放大。
即使去年虧損，明基材董事會仍決議去年每股配發現金股利0.3元，以昨日收盤價20.8元計算，殖利率約1.44%，預計5月27日召開股東會。
