艾笛森去年EPS -0.34元 將現金減資

LED封裝廠艾笛森（3591）昨（25）日公告2025年歸屬於母公司業主淨損4724萬元，相較前年由盈轉虧，每股純損0.34元。

受營運虧損影響，董事會決議不派發股利。公司表示，未來將持續布局高附加價值的車用及特殊照明市場。

艾迪森去年第4季歸屬母公司業主淨損1,791萬元，每股純損0.13元。儘管營運轉虧，艾笛森昨天董事會通過現金減資案，預計減資1.5億元，銷除1500萬股，減資比例約10.31%，每股退還現金約1.03元，減資後資本額降至13.05億元。

艾笛森指出，減資係考量帳上現金充足，資金來自歷年盈餘及本業現金流入，不影響正常營運及既有資本支出計畫。公司近10年營業活動淨現金流量均穩定流入，仍具備充裕的調度空間。本案待股東會通過並向主管機關申報生效後。