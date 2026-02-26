聽新聞
瑞儀配息、減資 股東可領6元
瑞儀（6176）昨（25）日公布去年每股純益9.4元，獲利不如前年，董事會決議每股擬配發3.5元現金股利，配息率37.2%，並將辦理現金減資25%，每股退還股東2.5元，換算每名股東股息加現金減資可領回6元。
瑞儀今（26）日將召開線上法說會，將進一步說明現金減資、股利發放政策、未來營運布局，以及2025年營運成果。瑞儀去年第4季毛利率21.13%，季減1.98個百分點，年增0.84個百分點；稅後純益9.15億元，季減39.7%，年減50%，每股純益1.99元。累計去年每股純益9.4元。
瑞儀董事長王昱超表示，為優化資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資11.62億元，相關議案將提請5月27日股東會討論。
