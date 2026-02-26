聽新聞
0:00 / 0:00

華東去年EPS 2.48元 立碁0.38元

經濟日報／ 記者李孟珊籃珮禎／台北報導

華新麗華集團旗下記憶體封測廠華東（8110）董事會通過財報，去年營收73.15億元，毛利2.38億元，營業淨損2.84億元，受惠業外挹注，帶動稅後純益12.54億元，年增8.35倍，創新高，每股純益2.48元。

立碁（8111）昨（25）日公告2025歸屬母公司業主淨利4,106.7萬元，年減58.5%，每股純益0.38元。

立碁去年第4季歸屬母公司業主淨利3,587萬元，季減13.37%，年減32.51%，每股純益0.33元。立碁董事會同步決議股利分派案，擬每股配發現金股利0.6元，若以昨日收盤價71元計算，現金殖利率約0.85%。

展望今年，立碁將2026年定調為轉型矽光子關鍵元年，營運展望看好優於去年。公司目前已加入國家矽光子隊，並獲得經濟部產業升級補助，同時透過發行5億元公司債充實資本支出，預計第1季投入千萬資金建置無塵室並擴編研發團隊。

產品布局方面，立碁主攻1.6T高速矽光模組，去年底已啟動小量出貨，並鎖定3.2T高速模組與資料中心應用。

每股純益 董事

延伸閱讀

貿聯今年營收挑戰千億元 馬來西亞與北越將建新廠

業績佳且切入矽光子的飆股

卓揆：13項戰略產業重點發展 半導體、AI等入列

華邦電擬處分華東千萬股 按62.2元估算套現6.22億元

相關新聞

國巨去年EPS 11.51元 派息6元

國巨昨（25）日公告去年第4季稅後純益67.51億元，季增6.2%、年增82.1%，每股純益3.29元。2025年稅後純...

穎崴去年EPS 46.93元 超額配息50元

股后穎崴昨（25）日公布2025年稅後純益16.73億元，創新高，年增37.02%，每股純益46.93元。穎崴董事會決議...

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

光寶去年EPS 6.64元 2026年資本支出110億元創新高

光寶（2301）昨（25）日召開法說會，公布去年稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，創新高。總經理邱森彬...

瑞儀配息、減資 股東可領6元

瑞儀（6176）昨（25）日公布去年每股純益9.4元，獲利不如前年，董事會決議每股擬配發3.5元現金股利，配息率37.2...

精誠去年EPS 7.91元 寫新高

資服龍頭精誠資訊（6214）昨（25）日董事會通過去年度財報，每股稅後純益7.91元，寫下新高。精誠去年度合併稅後純益2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。