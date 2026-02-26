聽新聞
華東去年EPS 2.48元 立碁0.38元
華新麗華集團旗下記憶體封測廠華東（8110）董事會通過財報，去年營收73.15億元，毛利2.38億元，營業淨損2.84億元，受惠業外挹注，帶動稅後純益12.54億元，年增8.35倍，創新高，每股純益2.48元。
立碁（8111）昨（25）日公告2025歸屬母公司業主淨利4,106.7萬元，年減58.5%，每股純益0.38元。
立碁去年第4季歸屬母公司業主淨利3,587萬元，季減13.37%，年減32.51%，每股純益0.33元。立碁董事會同步決議股利分派案，擬每股配發現金股利0.6元，若以昨日收盤價71元計算，現金殖利率約0.85%。
展望今年，立碁將2026年定調為轉型矽光子關鍵元年，營運展望看好優於去年。公司目前已加入國家矽光子隊，並獲得經濟部產業升級補助，同時透過發行5億元公司債充實資本支出，預計第1季投入千萬資金建置無塵室並擴編研發團隊。
產品布局方面，立碁主攻1.6T高速矽光模組，去年底已啟動小量出貨，並鎖定3.2T高速模組與資料中心應用。
