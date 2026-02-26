光寶去年EPS 6.64元 2026年資本支出110億元創新高

光寶（2301）昨（25）日召開法說會，公布去年稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，創新高。總經理邱森彬看好，隨核心雲端事業展現強勁動能，本季營運有望繳出年季雙增的成績單，全年資本支出將達110億元新高。

市場關注的AI業務方面，光寶預期，110kW Power Shelf將於第2季量產，加上BBU、電源等產品擴產帶動下，全年AI產品營收占比有望自去年20%，今年突破30%以上。

光寶去年因應客戶需求，已在台灣、北美及越南擴充BBU、高階電源等產能一倍，全年資本支出達70億元。

邱森彬表示，2026年光寶加速全球化布局，擴增資本支出與核心事業產能，聚焦台灣與越南等關鍵營運基地，估計全年資本支出將突破百億元、達110億元，年增57%，鎖定高階電源、BBU等產品為主，目標產能倍增。

光寶去年第4季毛利率21.7%，季減3.3個百分點，年增0.4個百分點；稅後純益38.6億元，季減17%，年增26.6%，每股純益1.7元。去年稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，創新高。

邱森彬表示，BBU供給緊張，即使去年高雄已增加一倍產能，客戶需求依然強勁。除了BBU外，今年800VDC的BBU也會問世，包括電池芯和原物料等設計都和去年不同。

400V電源櫃已於第1季量產出貨，並隨客戶需求調整，同時提供樣機給其他客戶；800VDC樣機正測試中，預計第3季完成測試，第4季小量產，最快明年第1季放量。

散熱產品方面，邱森彬表示，原本有一家客戶在近期出貨，但因安規及性能調整的測試需求，遞延至3月量產，第2季將依客戶需求出貨。