智易去年EPS 12.6元 天鈺9.65元
網通大廠智易（3596）昨（25）日董事會通過2025年財報，去年第4季每股純益3.08元，去年全年稅後純益27.77億元，年增11.7%，每股純益12.6元，連八年創新高。
2026世界行動通訊大會（MWC2026）即將於3月登場，智易將展出邊緣運算（Edge AI）、企業級交換器（Switches），並積極與客戶洽商市場狀況，新產品規劃，未來需求及訂單。
IC設計廠天鈺（4961）昨（25）日舉行法說會，公布去年每股純益（EPS）9.65元。針對今年營運展望，董事長林永杰表示，今年營運將比去年成長，動能聚焦於非驅動IC類別，全年營運有望逐季上揚。
受到產品組合變化影響，天鈺去年第4季合併營收39.84億元，季減6.7％、年減22.5％，單季毛利率27.76％，是全年低點，稅後淨利2.57億元，季減24.4％、年減58.7％，每股純益1.57元。
