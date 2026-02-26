聽新聞
智易去年EPS 12.6元 天鈺9.65元

經濟日報／ 記者黃晶琳鐘惠玲／台北報導

網通大廠智易（3596）昨（25）日董事會通過2025年財報，去年第4季每股純益3.08元，去年全年稅後純益27.77億元，年增11.7%，每股純益12.6元，連八年創新高。

2026世界行動通訊大會（MWC2026）即將於3月登場，智易將展出邊緣運算（Edge AI）、企業級交換器（Switches），並積極與客戶洽商市場狀況，新產品規劃，未來需求及訂單。

IC設計廠天鈺（4961）昨（25）日舉行法說會，公布去年每股純益（EPS）9.65元。針對今年營運展望，董事長林永杰表示，今年營運將比去年成長，動能聚焦於非驅動IC類別，全年營運有望逐季上揚。

受到產品組合變化影響，天鈺去年第4季合併營收39.84億元，季減6.7％、年減22.5％，單季毛利率27.76％，是全年低點，稅後淨利2.57億元，季減24.4％、年減58.7％，每股純益1.57元。

天鈺法說會／今年動能聚焦於非驅動IC類別 後續表現逐季上揚

雅特力開盤即漲停鎖死 有何消息？

南電好威 2025年淨利增八倍

記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

國巨去年EPS 11.51元 派息6元

國巨昨（25）日公告去年第4季稅後純益67.51億元，季增6.2%、年增82.1%，每股純益3.29元。2025年稅後純...

穎崴去年EPS 46.93元 超額配息50元

股后穎崴昨（25）日公布2025年稅後純益16.73億元，創新高，年增37.02%，每股純益46.93元。穎崴董事會決議...

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

光寶去年EPS 6.64元 2026年資本支出110億元創新高

光寶（2301）昨（25）日召開法說會，公布去年稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，創新高。總經理邱森彬...

瑞儀配息、減資 股東可領6元

瑞儀（6176）昨（25）日公布去年每股純益9.4元，獲利不如前年，董事會決議每股擬配發3.5元現金股利，配息率37.2...

精誠去年EPS 7.91元 寫新高

資服龍頭精誠資訊（6214）昨（25）日董事會通過去年度財報，每股稅後純益7.91元，寫下新高。精誠去年度合併稅後純益2...

