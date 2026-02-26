聽新聞
精誠去年EPS 7.91元 寫新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

資服龍頭精誠資訊（6214）昨（25）日董事會通過去年度財報，每股稅後純益7.91元，寫下新高。精誠去年度合併稅後純益21.5億元，較前一年同期19.6億元成長9.8%；去年合併營收439.7億元，成長12.89%，營收、稅後純益雙創新高。

精誠表示，連續十年營收創新高，代表公司從「系統整合」逐步發展到「生態整合」，到現在加入AI的「智能協奏整合」，轉型有成。去年營收創高主因本業核心事業持續成長及購併綜效的貢獻，包含資安生態系的連結放大，帶動資安業務成長，SYSTEX Asia東南亞營運總部加入也為營收帶來貢獻，本業成長超過一成。

邁入今年，因應產業供應鏈重組與區域位移趨勢，精誠將持續推進區域化戰略，推進「全球IT服務」。

