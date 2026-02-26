貿聯2026年營收拚千億

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
貿聯董事長梁華哲（左）與總經理鄧劍華。記者蕭君暉／攝影
貿聯董事長梁華哲（左）與總經理鄧劍華。記者蕭君暉／攝影

貿聯-KY（3665）董事長梁華哲昨（25）日表示，目前看AI還在加速期，沒有到高原期，算力需求持續增長，今年在高效運算（HPC）部門持續衝刺下，希望維持去年成長幅度，全年力拚邁向千億元營收目標。

受惠AI基礎建設加速推進，貿聯截至2025年第3季，HPC加上半導體部門合計占整體營收比重突破51% ，是市場上少數同時具備「電源（Power）」與「高速資料連接（Data）」整合能力的供應商。

針對資料中心從ORV3 的50V架構邁向800V HVDC（高壓直流）的趨勢，貿聯總經理鄧劍華表示，已提前投入開發，布局未來五到十年的高功率密度與高能效關鍵技術 。為因應HPC需求，貿聯宣布將在馬來西亞柔佛開設新廠，專門生產電力（ Power） 相關產品 ，確保在下一世代的算力競賽中保持領先地位。

在矽光子與共封裝光學（CPO）方面，鄧劍華表示，已於1月完成收購中國大陸深圳的新富聲光電，強化矽光子與共封裝光學技術，加速下一世代光學互連布局，之後也將把該技術移轉至台南廠。

鄧劍華認為，短期內光不可能完全取代銅線，在機櫃內鄰近距離的傳輸還是要用銅，預期未來一部分一定會往光走，但銅不會被取代而是並行，貿聯已經在做下兩個世代的產品，只要未來Poewr規格持續往上，將對該公司產生更多貢獻。

目前貿聯在北美、歐洲以及亞洲，擁有40座工廠 ，並持續擴大東南亞及北美布局，今年將在越南設立新廠，用於生產AEC線材，以支撐客戶的在地化需求與供應鏈韌性；並將在美國德州El Paso 開設矽膠線纜的產線，由於矽膠線纜耐高溫高壓且重量較輕，將可用在資料中心的電源線，也具有更好的防火性。

此外，貿聯也看好高階半導體設備，已切入流體分配系統（Fluid Distribution System），提供高純度酸液傳輸與即時監控解決方案 ，展現高附加價值的成長動能。

