致茂2025年獲利倍增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

致茂（2360）昨（25）日召開法說會，公布去年稅後淨利117億元，再創新高，年增1.22倍，每股純益（EPS）為27.7元。 

其中，去年第4季稅後淨利25億元，季減50%，年增73%，每股純益6.03元，為同期新高。致茂同時公布去年擬每股配發現金股利19.5元，配發率70%。

展望2026年，致茂強調，受惠客戶需求持續增溫，公司預期2026年將持續穩健成長。兩大事業體量測及自動化檢測設備與半導體及Photonics測試解決方案營收目標皆再創去年營收高點。

應用方面，致茂提到，量測及自動化檢測設備的營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件（包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。半導體 / Photonics測試解決方案之成長動能將來自於幾個面向，第一、SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長，第二、先進製程擴產帶動之Metrology需求提升及，第三、矽光子CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。

法人看好，由於AI應用需求依然強勁，致茂今年首季營收可望維持相對高檔，甚至大幅優於過去幾年首季表現，表現淡季不淡。

法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估，半導體測試設備2026年持續看成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望持續穩健成長。

此外，去年台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）備受關注的「3DIC先進封裝製造聯盟」（3DICAMA）成軍，為大展開展前引爆高潮。該聯盟首波共有約34家會員加入，橫跨設備、量測／檢測、自動化、材料到封裝，主軸是以標準化與協作解除量產瓶頸、強化在地供應鏈韌性，致茂、紘騰、志聖、閎康以及欣興皆是重要成員。

致茂 半導體 營收

延伸閱讀

業績佳且切入矽光子的飆股

化工廠跨界 強攻光通訊

春節急診量恐倍增 彰基191床加護病房全開應戰

全民權證／致茂 挑逾五個月

相關新聞

國巨去年EPS 11.51元 派息6元

國巨昨（25）日公告去年第4季稅後純益67.51億元，季增6.2%、年增82.1%，每股純益3.29元。2025年稅後純...

穎崴去年EPS 46.93元 超額配息50元

股后穎崴昨（25）日公布2025年稅後純益16.73億元，創新高，年增37.02%，每股純益46.93元。穎崴董事會決議...

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

光寶去年EPS 6.64元 2026年資本支出110億元創新高

光寶（2301）昨（25）日召開法說會，公布去年稅後純益151億元，年增27%，每股純益6.64元，創新高。總經理邱森彬...

瑞儀配息、減資 股東可領6元

瑞儀（6176）昨（25）日公布去年每股純益9.4元，獲利不如前年，董事會決議每股擬配發3.5元現金股利，配息率37.2...

精誠去年EPS 7.91元 寫新高

資服龍頭精誠資訊（6214）昨（25）日董事會通過去年度財報，每股稅後純益7.91元，寫下新高。精誠去年度合併稅後純益2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。