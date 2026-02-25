上緯投控財報／去年全年度稅後純益38.13億元 EPS 35.57元

上緯投控（3708）董事會25日通過去年全年度財報，去年稅後純益38.13億元，每股純益（EPS）35.57元。

上緯表示，受惠於子公司股權處分利益挹注，全年EPS大幅提升。董事會同時決議配發每股6元現金股利，並通過公司更名為 「上緯國際控股股份有限公司」，正式宣示由材料供應商轉型為橫跨智能機器人與航太複合材料的多元實業集團。

上緯投控去年合併營收為10.05億元。獲利表現主要受惠於第4季完成處分子公司 Swancor（Samoa）所持有之上緯新材（688585.SH）59.21% 股權，依會計準則認列處分利益，帶動EPS站上35.57元高點。公司表示，儘管第4季因碳纖複材廠區設備稼動率調整及TPI應收帳款信用減損提列影響部分獲利，整體全年表現仍優於市場預期。董事會決議配發每股 6 元現金股利，展現公司穩健現金流與獲利轉化能力。

此外，為維護公司信用與股東權益，上緯投控董事會也通過啟動第十次庫藏股計畫；同時規劃導入員工持股信託制度，鼓勵員工參與公司長期成長，透過制度設計將員工利益與企業價值連結，強化留才機制並打造長期共榮的組織架構。

上緯也表示，隨集團營運版圖擴展至高科技與新興產業領域，董事會通過公司更名為「上緯國際控股股份有限公司」。公司表示，更名將有助於提升國際辨識度，並呼應集團由材料本業延伸至多元產業的策略方向，持續以核心技術創造長期永續價值。

看好AI與自動化應用趨勢，上緯投控宣布對子公司上緯智聯辦理現金增資3億元，累計投資金額達 3.6 億元，持股比例 100%。上緯投控總經理蔡孝德表示，集團將整合既有複合材料技術，結合上緯綠金能與艾若颯，投入機器人關鍵元件與外殼開發，逐步建構完整實體機器人解決方案。

上緯董事長蔡朝陽指出，上緯已由傳統材料產業正式邁向「循環經濟材料+航太複合材料＋智能機器人」的多引擎發展架構。為強化與市場溝通，上緯智聯位於台北內湖的展示與教育空間預計於3月底正式開幕，將以實體展示方式呈現轉型成果，邀請投資人與合作夥伴共同見證集團新階段布局。