十銓去年每股獲利達13.06元創新高 董事會通過每股配息10元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓董事長夏澹寧（左）及總經理陳慶文。圖／十銓提供
十銓董事長夏澹寧（左）及總經理陳慶文。圖／十銓提供

記憶體品牌暨模組大廠十銓 （4967） 今日公布 2025 年度財務報告，去年全年合併營收 204.28 億元，稅前盈餘14.17 億元，稅後純益11.10 億元，每股純益13.06 元，均創歷史新高。董事會今日也通過盈餘分配案，決議每股配發10元現金股利。

十銓表示，隨著雲端服務商積極加速 AI 基礎建設部署，導致記憶體上游產能結構性調整，十銓維持與記憶體晶圓廠的長期策略夥伴關係，並深耕邊緣運算及高階運算平台技術整合，結合審慎風險控管機制，2025全年營收再創歷史新高佳績；在穩固既有消費性市場、擴大全球市佔同時，更積極拓展工控電腦與SI市場，打造獲利新引擎；公司亦不斷精進技術研發及產品開發實力，不僅年度多項產品取得國內外發明專利，並榮獲德國 Embedded Award、iF 設計獎、紅點設計大獎以及日本 Good Design 設計大獎等眾多國際獎項肯定，鞏固產業領導地位。

根據調研機構 Trendforce 指出， AI 產業重心由訓練轉向大規模推論，推升伺服器端高容量、高頻寬 DRAM 需求與單機搭載量，企業級 SSD 重要性亦隨之提高；十銓持續聚焦高規格、大容量產品及解決方案，並深化B2B專案及工控應用布局，正向看待2026年營運表現。面對產業情勢的快速變動，公司將以穩健經營與靈活應變並行，掌握新一波成長先機。

