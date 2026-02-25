精誠財報／2025年 EPS 7.91元 營收與稅後純益雙創歷史新高
國內資服龍頭精誠（6214）資訊董事會25日通過114年度財報，每股稅後盈餘7.91元，寫下新高。精誠資訊114年度合併稅後淨利為21.5億元，較去年同期的19.6億元，成長9.80%；114年度合併營收為439.7億元，與去年同期的389.5億元相較，成長12.89%，營收、稅後純益雙創新高。
精誠資訊表示，連續10年營收創新高，代表公司從「系統整合」逐步發展到「生態整合」，到現在加入AI的「智能協奏整合」，轉型有成。114年營收創高主因為本業核心事業持續成長以及購併綜效的貢獻，包含資安生態系的連結放大帶動資安業務的成長，而SYSTEX Asia東南亞營運總部的加入也為營收帶來貢獻。綜觀114年營運成果，本業成長與去年同期相較超過一成。
邁入115年，因應產業供應鏈重組與區域位移趨勢，精誠將持續推進區域化戰略，推進「全球IT服務」，結盟當地策略夥伴，串聯金流、物流、商流與資訊流，打造跨產業、跨區域的一站式整合服務，提升整體競爭門檻，並積極參與國際IT專案與投資機會，攜手台商擴大全球營運版圖。
針對臺灣市場，在內部持續推行發展新型態服務，聚焦AI算力、算法與算數整合性服務，以滿足企業在AI情境運用的強大需求；對外持續優化「精安心服務」做為服務大型企業客戶的敲門磚，擴大市場影響力，建立規模化與差異化的服務優勢。
基於114年的亮眼成績，精誠除獲超過600位臺灣企業CIO評選為傑出服務商外，亦入選標普全球（S&P Global）《2026 永續發展年鑑》年鑑會員，全球僅有23家資訊服務業達到入選標準，而精誠是臺灣唯一的資訊服務業代表，顯示公司在營運績效與永續治理面向的綜合競爭力受到國際肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。