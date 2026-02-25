快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

天鈺法說會／今年動能聚焦於非驅動IC類別 後續表現逐季上揚

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
天鈺董事長林永杰。天鈺／提供
天鈺董事長林永杰。天鈺／提供

IC設計廠天鈺（4961）於25日舉行法說會，公布去年每股純益為9.65元。針對今年營運展望，該公司董事長林永杰表示，今年表現估計將比去年成長，動能聚焦於非驅動IC類別，而首季因一、二月有年假的因素，表現會是相對低檔，但預期3月開始就會有比較明顯的回升，後續應當也會逐季上揚。

受到產品組合變化影響，天鈺去年第4季合併營收為39.84億元，季減6.7％、年減22.5％，單季毛利率為27.76％，是全年低點，淨利為2.57億元，季減24.4％、年減58.7％，每股純益為1.57元。

天鈺去年合併營收為179.93億元，年減6.2％，毛利率為28.5％，年減0.11個百分點，淨利為16.27億元，年減34.6％，每股純益為9.65元。

在天鈺去年的營收結構中，驅動IC的業績比重為58％。林永杰強調，該公司會持續全力發展非驅動IC相關產品線。

在電子標籤（ESL）相關驅動IC方面，林永杰說，ESL是一個持續成長的市場，今年估計市場規模也會增加，天鈺的相關市占率應該可以維持高峰。至於行動裝置產品線方面，該公司AMOLED驅動IC於本季將開始有更大量出貨，並發展下一代新產品。

同時，在AIoT的AI 系統單晶片方面，林永杰指出，天鈺正在著手開發，下一季會開始開發下一代的IoT晶片，並採用較先進的製程。

天鈺 營收

延伸閱讀

採「雙供應商」策略Meta砸千億買AMD晶片 並可購10%股權

昶昕擬配1.3元現金股利 配息率61.9%

路透：美官員揭露 DeepSeek疑違規使用Nvidia頂級晶片

晶片國安法列優先法案 台積電前工程師：避免錯誤政治判斷影響外流

相關新聞

電力市場跟著 AI 旺！華城重返千金股 重電四雄進補台電大單

AI產業熱，重電廠跟著旺。華城（1519）25日盤中攻上漲停，重返千金股。近期台電釋出近百億元亭置式變壓器大單中，包括華...

台積電衝過2,000元再創新天價 市值跨越51.9兆元

台積電（2330）25日股價順利衝過2,000元再創新天價，市值跨越51.9兆元，盤中最高來到2025元新高價。

雅特力開盤即漲停鎖死 有何消息？

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）25日盤中股價表現亮眼，攻上漲停。

不只報價紅！面板雙虎爆百萬巨量藏三大轉機 群創觸漲停

台股今日衝破35,400點關卡，台積電（2330）飆上2,025元天價，但人氣最火熱的卻是面板雙虎，不到11點合計成交量...

買台Ｘ電系列穩贏？台積電衝上2,025元新天價 台達電、台光電再創新高

台股25日持續大漲，盤中強漲逾600點，台積電（2330）衝上2,025元歷史新高，漲幅逾3%；台達電（2308）也大漲...

聯發科將戰1,880元前高？法人列「買進」 估2027年獲利翻倍

聯發科（2454）股價連兩日走強，截至25日上午10點半，盤中最高1,865元，有望挑戰前波高點1,880元。法人表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。