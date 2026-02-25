天鈺法說會／今年動能聚焦於非驅動IC類別 後續表現逐季上揚

IC設計廠天鈺（4961）於25日舉行法說會，公布去年每股純益為9.65元。針對今年營運展望，該公司董事長林永杰表示，今年表現估計將比去年成長，動能聚焦於非驅動IC類別，而首季因一、二月有年假的因素，表現會是相對低檔，但預期3月開始就會有比較明顯的回升，後續應當也會逐季上揚。

受到產品組合變化影響，天鈺去年第4季合併營收為39.84億元，季減6.7％、年減22.5％，單季毛利率為27.76％，是全年低點，淨利為2.57億元，季減24.4％、年減58.7％，每股純益為1.57元。

天鈺去年合併營收為179.93億元，年減6.2％，毛利率為28.5％，年減0.11個百分點，淨利為16.27億元，年減34.6％，每股純益為9.65元。

在天鈺去年的營收結構中，驅動IC的業績比重為58％。林永杰強調，該公司會持續全力發展非驅動IC相關產品線。

在電子標籤（ESL）相關驅動IC方面，林永杰說，ESL是一個持續成長的市場，今年估計市場規模也會增加，天鈺的相關市占率應該可以維持高峰。至於行動裝置產品線方面，該公司AMOLED驅動IC於本季將開始有更大量出貨，並發展下一代新產品。

同時，在AIoT的AI 系統單晶片方面，林永杰指出，天鈺正在著手開發，下一季會開始開發下一代的IoT晶片，並採用較先進的製程。