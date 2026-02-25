川湖法說會／今年續創新高、維持高毛利 單月營收達20億元今年看得到

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

川湖（2059）25日舉行法說會，執行副總王俊強表示，今年仍是兩位數成長的趨勢，續戰新高，毛利率展望，則是去年毛利率正負上下1.5%到2%之間，目前單月營收已經超過17億元，單月20億元營收今年一定看得到，對於仿冒的競爭對手，已經在搜集資料，時機到了就會提告，以嚇阻侵權行為。

針對今年業績展望？他說，延續去年法說會就已經向大家預告，2026年比2025年正面，欲小不易，2027年更健康，AI產業的趨勢確立，又有各種不同的AI應用，全球AI伺服器導軌的規格，都是川湖在開出來，川湖的技術開到哪裡，AI伺服器導軌的全球規格與技術就在那裡，今年不論是營收與獲利都是正面，兩位數成長，川湖擁有技術，加上AI產業趨勢對了，業績將穩健中盤堅。

他強調，今年還是逐季成長，第2季非常重要，因為將導入很多新產品，第1季是延續去年第4季訂單，還是淡季不淡，穩健中業績將慢慢上去，北美雲端服務供應商（CSP）都在擴大投資，我們跟著CSP步調走，業績不會差。

至於今年毛利率展望？他說，去年毛利率已經高達76%，預期今年將是去年毛利率的正負上下1.5%到2%之間。川湖高毛利所傳達的訊息就是，客戶一定會要求降價，競爭者看到高毛利產品，一定紛紛跳進來做，對於降價壓力？沒有這個計畫，如果對手可以把川湖翻掉，那早就翻掉了，全球導軌規格是川湖在制定，沒有川湖的架構、創新與產品組合，競爭者很難進入這個市場。

他指出，「川湖過去20年來都有競爭者，只是這次競爭者很囂張的仿冒我們的產品與發言，過去的仿冒者，我們都提告，也都告贏，不要以為我們不知道，時間到了就會處理」。

至於今年資本支出，他說，預估在700萬到800萬美元之間，同時，美國德州休士頓新廠已經在裝機了，今年可望量產，該公司去年廚具導軌占營收比重12%，其他是伺服器導軌。

至於何時可以看到單月營收20億元？他說，目前單月營收是17億多元，今年一定看得到，何時，可以密切觀察。

