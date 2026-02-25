宇瞻2025年獲利創新高 每股配息4.5元
記憶體模組廠宇瞻2025年歸屬母公司淨利新台幣8.6億元，創下歷史新高，每股純益6.7元；董事會今天決議，每股配發現金股利4.5元。
宇瞻2025年第4季因採惜售策略，季營收滑落至31.37億元，季減2.7%；不過，受惠記憶體漲價效益，毛利率躍升至30.56%，較第3季揚升12.16個百分點，歸屬母公司淨利4.17億元，季增90%，每股純益3.25元。
宇瞻2025年總營收111.24億元，成長41.93%，並創下15年來新高；毛利率20.74%，揚升4.14個百分點，歸屬母公司淨利8.6億元，成長2.08倍，每股純益6.7元；董事會決議每股配發4.5元現金股利。
為充實營運資金，宇瞻董事會決議發行國內第1次無擔保轉換公司債，發行總額10億元，將採競價拍賣方式辦理公開承銷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。