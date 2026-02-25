快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

宇瞻2025年獲利創新高 每股配息4.5元

中央社／ 新竹25日電

記憶體模組廠宇瞻2025年歸屬母公司淨利新台幣8.6億元，創下歷史新高，每股純益6.7元；董事會今天決議，每股配發現金股利4.5元。

宇瞻2025年第4季因採惜售策略，季營收滑落至31.37億元，季減2.7%；不過，受惠記憶體漲價效益，毛利率躍升至30.56%，較第3季揚升12.16個百分點，歸屬母公司淨利4.17億元，季增90%，每股純益3.25元。

宇瞻2025年總營收111.24億元，成長41.93%，並創下15年來新高；毛利率20.74%，揚升4.14個百分點，歸屬母公司淨利8.6億元，成長2.08倍，每股純益6.7元；董事會決議每股配發4.5元現金股利。

為充實營運資金，宇瞻董事會決議發行國內第1次無擔保轉換公司債，發行總額10億元，將採競價拍賣方式辦理公開承銷。

董事 每股純益

延伸閱讀

營收暴衝6倍的記憶體股：南亞科

謝金河：記憶體的擴散效應正展開 聚焦馬年股市新焦點

香櫞放空 SanDisk！記憶體族群嚇挫 唯有「這檔」逆勢突圍撐場

華為2025年營收衝上4兆元 拚新業務增長 有望再攀高

相關新聞

電力市場跟著 AI 旺！華城重返千金股 重電四雄進補台電大單

AI產業熱，重電廠跟著旺。華城（1519）25日盤中攻上漲停，重返千金股。近期台電釋出近百億元亭置式變壓器大單中，包括華...

台積電衝過2,000元再創新天價 市值跨越51.9兆元

台積電（2330）25日股價順利衝過2,000元再創新天價，市值跨越51.9兆元，盤中最高來到2025元新高價。

雅特力開盤即漲停鎖死 有何消息？

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）25日盤中股價表現亮眼，攻上漲停。

不只報價紅！面板雙虎爆百萬巨量藏三大轉機 群創觸漲停

台股今日衝破35,400點關卡，台積電（2330）飆上2,025元天價，但人氣最火熱的卻是面板雙虎，不到11點合計成交量...

買台Ｘ電系列穩贏？台積電衝上2,025元新天價 台達電、台光電再創新高

台股25日持續大漲，盤中強漲逾600點，台積電（2330）衝上2,025元歷史新高，漲幅逾3%；台達電（2308）也大漲...

聯發科將戰1,880元前高？法人列「買進」 估2027年獲利翻倍

聯發科（2454）股價連兩日走強，截至25日上午10點半，盤中最高1,865元，有望挑戰前波高點1,880元。法人表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。