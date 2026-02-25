光寶科財報／2025年每股賺6.64元 締歷史新猷

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北即時報導

光寶科技（2301）25日公布2025年稅後純益151億元，年增27%，每股純益（EPS）6.64元，創新高。展望本季，光寶表示，本季預計核心事業持續維持年、季雙成長動能；估計今年新一代AI運算平台帶動產品規格升級，110kW Power Shelf 即將量產，推升全年AI相關營收占比突破30％。

光寶科技總經理邱森彬表示，展望2026年，公司將持續加速全球化布局，擴增資本支出與核心事業產能，聚焦台灣、北美與越南等關鍵營運基地，強化全球製造韌性與供應鏈管理，以更即時、彈性的方式回應當地市場與終端客戶需求。

在成長動能方面，AI雲端運算整合機櫃需求持續暢旺，33kW Power Shelf（電源櫃）與BBU（高效備援電池系統）需求提升，50 VDC Power Rack進入量產階段，800 VDC Power Rack（高壓直流降壓電源機櫃）樣機測試中，預計今年第3季完成測試，第4季小量產。

光寶2025年營收1,661億元，年增21%，EPS 6.64元，締歷史新猷。今天董事會同時通過第4季每股現金股利3元，全年累計達5元。

光寶表示，2025年第4季營收444億元、年增16%；其中，雲端物聯網事業年成長逾三成，帶動獲利提升。展望未來，光寶將加速全球產能布局，AI成長動能可望續航。

光寶科 AI

