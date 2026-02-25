旺宏1月每股純益0.15元 受惠市場需求復甦
記憶體廠旺宏股價變動達公布注意交易資訊標準，今天公布財務業務資訊。隨著市場需求復甦，旺宏營運好轉，自結1月歸屬母公司淨利新台幣2.71億元，每股純益0.15元。
受惠編碼型快閃記憶體（NOR Flash）和單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）市況翻揚，旺宏2025年第4季營運看到曙光，2026年1月營運表現進一步好轉。
旺宏1月營收達30.17億元，月增14.61%，年增51.41%，創下39個月來新高。旺宏自結1月歸屬母公司淨利2.71億元，每股純益0.15元。
旺宏總經理盧志遠於1月線上法人說明會表示，記憶體市場出現大幅變化，2026年和2027年將是忙碌且具挑戰的年度。因應客戶需求，旺宏計劃大舉投入220億元擴產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。