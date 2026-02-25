旺宏1月每股純益0.15元 受惠市場需求復甦

記憶體廠旺宏股價變動達公布注意交易資訊標準，今天公布財務業務資訊。隨著市場需求復甦，旺宏營運好轉，自結1月歸屬母公司淨利新台幣2.71億元，每股純益0.15元。

受惠編碼型快閃記憶體（NOR Flash）和單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）市況翻揚，旺宏2025年第4季營運看到曙光，2026年1月營運表現進一步好轉。

旺宏1月營收達30.17億元，月增14.61%，年增51.41%，創下39個月來新高。旺宏自結1月歸屬母公司淨利2.71億元，每股純益0.15元。

旺宏總經理盧志遠於1月線上法人說明會表示，記憶體市場出現大幅變化，2026年和2027年將是忙碌且具挑戰的年度。因應客戶需求，旺宏計劃大舉投入220億元擴產。