國巨財報／2025年EPS 11.51元AI相關產品需求持續成長
被動元件大廠國巨*（2327）25日公布2025年第4季度財務報告及營運成果，單季稅後純益67.51億元，較上一季增加6.2%，並較前年同期增加82.1%，每股純益3.29元，較上一季增加6.2%，並較前年同期增加82.0%。 此外，併購後整合產生之一次性支出為6.5億元，對單季EPS的影響約為減少0.32元。
國巨*指出，去年第4季度合併營收成長主要來自於人工智慧（AI）以及高階應用相關產品之需求持續增加，此因素也優化產品組合，提升獲利。
展望未來，國巨*進一步說，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，且人工智慧相關產品之需求持續成長，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。
綜觀來看，國巨*去年全年獲利236.34 億元，較前年同期增加22.1%，每股稅後純益11.51元，全年毛利率為36.2%，較前年同期增加 1.8 個百分點，營業利益298.01億元，營業利益率22.4 %，較前年同期增加3.2個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。