國巨財報／2025年EPS 11.51元AI相關產品需求持續成長

被動元件大廠國巨*（2327）25日公布2025年第4季度財務報告及營運成果，單季稅後純益67.51億元，較上一季增加6.2%，並較前年同期增加82.1%，每股純益3.29元，較上一季增加6.2%，並較前年同期增加82.0%。 此外，併購後整合產生之一次性支出為6.5億元，對單季EPS的影響約為減少0.32元。

國巨*指出，去年第4季度合併營收成長主要來自於人工智慧（AI）以及高階應用相關產品之需求持續增加，此因素也優化產品組合，提升獲利。

展望未來，國巨*進一步說，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，且人工智慧相關產品之需求持續成長，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

綜觀來看，國巨*去年全年獲利236.34 億元，較前年同期增加22.1%，每股稅後純益11.51元，全年毛利率為36.2%，較前年同期增加 1.8 個百分點，營業利益298.01億元，營業利益率22.4 %，較前年同期增加3.2個百分點。