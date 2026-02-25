光寶科去年每股賺6.64元創新高 今年挑戰多機會更多

受惠AI需求帶動，光寶科今天公布2025年歸屬母公司淨利新台幣151.16億元，年增27%，每股稅後純益6.64元，創歷史新高。

光寶科今天董事會決議2025年第4季每股配發現金股息3元，加計去年上半年配息2元，合計2025年現金股息達5元。

光寶科總經理邱森彬今天在法人說明會中表示，受惠AI帶動，光寶科去年雲端部門營收年成長超過7成，是帶動營運成長的主因。光寶科原本預估去年AI相關產品占營收比重挑戰15%至20%，實際結果略微超標。

展望2026年，邱森彬表示，今年是「挑戰很多，機會更多的一年。」他指出，受記憶體缺貨影響，包括ICT（資通訊）、手機、遊戲機等消費性電子客戶，取得料源受限，多少會影響到出貨。

根據光寶科內部目標，預估今年ICT營收約年減7%至8%，手機營收年減5%至6%，遊戲機營收年減2%至3%。

不過邱森彬強調，今年AI相關產品的成長動能強，占營收比重將進一步挑戰3成，蓋過消費性電子的衰退。整體而言，非常正面看今年營收成長，毛利率與營益率也會比去年好。

邱森彬表示，配合新一代AI運算平台帶動產品升級，光寶科的110kW Power Shelf（電源機架）已於今年第1季進入量產；另外，3月舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會上，光寶科也將展示最新的800V DC兆瓦級電源機櫃與液冷系統整合方案。

邱森彬強調，由於客戶需求強勁，光寶科在高雄、越南和北美都有擴產動作，規劃今年資本支出達110億元，遠高於去年的70億元。除了擴產，也將投入更多研發費用，建立實驗室，為接下來的成長預作準備。